Abdulmalik Al Oyayari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmalik Al Oyayari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulmalik Al Oyayari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulmalik Al Oyayari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulmalik Al Oyayari 10 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulmalik bin Ahmed bin A. Al-Oyayari şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulmalik Al Oyayari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulmalik Al Oyayari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulmalik Al Oyayari'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulmalik Al Oyayari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulmalik Al Oyayari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdulmalik Al Oyayari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulmalik Al Oyayari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Taawon

Abdulmalik Al Oyayari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulmalik Al Oyayari şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.