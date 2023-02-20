Fahad Al Rashidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Rashidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fahad Al Rashidi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fahad Al Rashidi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fahad Al Rashidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Rashidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fahad Al Rashidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Rashidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Al Rashidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Al Rashidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Al Rashidi 16 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da فهد الرشيدي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Al Rashidi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Fahad Al Rashidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 17 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Fahad Al Rashidi'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fahad Al Rashidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Al Rashidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Fahad Al Rashidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Al Rashidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Hilal SFC

19 Ocak 2019 yılında Ohod Al-Medina

30 Haziran 2019 yılında Al-Hilal SFC

17 Ağustos 2019 yılında Taawon

1 Temmuz 2023 yılında Al-Ahli SFC

Fahad Al Rashidi kimdir

Fahad Al Rashidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Al Rashidi şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Fahad Al Rashidi nereli

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