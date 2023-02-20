Yazeed Al Bakr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yazeed Al Bakr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yazeed Al Bakr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yazeed Al Bakr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yazeed Al Bakr 11 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da يزيد بكر البكر / Yazeed Bakr Al-Bakr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yazeed Al Bakr Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yazeed Al Bakr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yazeed Al Bakr'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yazeed Al Bakr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yazeed Al Bakr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yazeed Al Bakr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yazeed Al Bakr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Aralık 2017 yılında Al-Faisaly FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ahli SFC

4 Temmuz 2021 yılında Taawon

Yazeed Al Bakr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yazeed Al Bakr şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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