Mohammed Al Ghamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Ghamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Ghamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Ghamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Ghamdi 4 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Zayed Al-Ghamdi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Ghamdi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Ghamdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Ghamdi'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Ghamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Ghamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Ghamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Ghamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Ghamdi şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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