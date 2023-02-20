Awn Al Saluli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Awn Al Saluli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Awn Al Saluli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Awn Al Saluli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Awn Al Saluli 2 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عون السلولي البيشي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Awn Al Saluli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Direction yapmaktadır. Awn Al Saluli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Awn Al Saluli'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Awn Al Saluli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Awn Al Saluli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Awn Al Saluli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Awn Al Saluli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2017 yılında Al-Ittihad Club

2 Ağustos 2019 yılında Al-Fayha

26 Ocak 2021 yılında Al-Nahdah FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Ittihad Club

9 Ağustos 2021 yılında Taawon

Awn Al Saluli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Awn Al Saluli şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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