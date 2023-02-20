Mailson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mailson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mailson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mailson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mailson 20 Ağustos 1996 tarihinde Girau do Ponciano şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Mailson Tenorio dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mailson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mailson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mailson'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mailson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mailsontenorio/

Mailson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mailson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mailson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mailson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2017 yılında Sport Recife

22 Temmuz 2022 yılında Taawon

Mailson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mailson şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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