Yaqoub Al Hassan Dembele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaqoub Al Hassan Dembele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaqoub Al Hassan Dembele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaqoub Al Hassan Dembele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaqoub Al Hassan Dembele 7 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaqoub Al Hassan Dembele Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yaqoub Al Hassan Dembele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yaqoub Al Hassan Dembele'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaqoub Al Hassan Dembele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaqoub Al Hassan Dembele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaqoub Al Hassan Dembele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaqoub Al Hassan Dembele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Taawon

Yaqoub Al Hassan Dembele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaqoub Al Hassan Dembele şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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