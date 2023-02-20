Rakan Al Tulayhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rakan Al Tulayhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rakan Al Tulayhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rakan Al Tulayhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rakan Al Tulayhi 20 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rakan Al Tulayhi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına - tarihinde katılmıştır. Rakan Al Tulayhi'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rakan Al Tulayhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rakan Al Tulayhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rakan Al Tulayhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rakan Al Tulayhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rakan Al Tulayhi şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.