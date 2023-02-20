Basil Al Mehawes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basil Al Mehawes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Basil Al Mehawes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Basil Al Mehawes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Basil Al Mehawes 26 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Basil Al Mehawes Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına - tarihinde katılmıştır. Basil Al Mehawes'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Basil Al Mehawes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Basil Al Mehawes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Basil Al Mehawes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Basil Al Mehawes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Basil Al Mehawes şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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