Aschraf El Mahdioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aschraf El Mahdioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aschraf El Mahdioui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aschraf El Mahdioui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aschraf El Mahdioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aschraf El Mahdioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aschraf El Mahdioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aschraf El Mahdioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aschraf El Mahdioui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aschraf El Mahdioui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aschraf El Mahdioui 24 Mayıs 1996 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aschraf El Mahdioui Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supervision Management yapmaktadır. Aschraf El Mahdioui, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aschraf El Mahdioui'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aschraf El Mahdioui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aschraf El Mahdioui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aschraf El Mahdioui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aschraf El Mahdioui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Zeeburgia Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Zeeburgia U17

1 Temmuz 2013 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2015 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2016 yılında ADO Den Haag

1 Temmuz 2017 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2021 yılında Wisla Krakow

21 Ocak 2022 yılında Taawon

Aschraf El Mahdioui kimdir

Aschraf El Mahdioui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aschraf El Mahdioui şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

OSC Amsterdam, AFC DWS (-2009), AVV Zeeburgia (2009-2013), Ajax (2013-2015)

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Aschraf El Mahdioui nereli

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