Tareq Abdullah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tareq Abdullah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tareq Abdullah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tareq Abdullah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tareq Abdullah 6 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Tareq Abdullah Mohammed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tareq Abdullah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tareq Abdullah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına - tarihinde katılmıştır. Tareq Abdullah'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tareq Abdullah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tareq Abdullah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tareq Abdullah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tareq Abdullah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Ittihad Club

15 Ekim 2020 yılında Damac FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Ittihad Club

Tareq Abdullah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tareq Abdullah şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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