Raghed Najjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raghed Najjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raghed Najjar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raghed Najjar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raghed Najjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raghed Najjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raghed Najjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raghed Najjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raghed Najjar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raghed Najjar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raghed Najjar 1 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da راغد نجار şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raghed Najjar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple Keys yapmaktadır. Raghed Najjar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Raghed Najjar'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raghed Najjar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raghed Najjar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Raghed Najjar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raghed Najjar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Ahli U23

20 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

23 Ağustos 2018 yılında Al-Shabab

19 Ocak 2019 yılında Al-Faisaly FC

1 Temmuz 2020 yılında Al-Wehda FC

2 Ağustos 2022 yılında Taawon

Raghed Najjar kimdir

Raghed Najjar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raghed Najjar şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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Raghed Najjar nereli

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