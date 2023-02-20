Ziyad Al Sahafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziyad Al Sahafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziyad Al Sahafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziyad Al Sahafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziyad Al Sahafi 17 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da زياد الصحفي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziyad Al Sahafi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ziyad Al Sahafi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Ziyad Al Sahafi'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ziyad Al Sahafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziyad Al Sahafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ziyad Al Sahafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziyad Al Sahafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Ittihad Club

Ziyad Al Sahafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziyad Al Sahafi şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Ziyad Al Sahafi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 4 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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