Madallah Al Olayan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Madallah Al Olayan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Madallah Al Olayan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Madallah Al Olayan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Madallah Al Olayan 25 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da مدالله العليان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Madallah Al Olayan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Madallah Al Olayan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Madallah Al Olayan'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Madallah Al Olayan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Madallah Al Olayan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 775 Bin € kadar çıkmıştır.

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Madallah Al Olayan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Madallah Al Olayan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Taawon

21 Ocak 2020 yılında Al-Hilal SFC

22 Ocak 2022 yılında Al-Ittihad Club

Madallah Al Olayan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Madallah Al Olayan şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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