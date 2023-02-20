İgor Coronado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Coronado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Coronado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Coronado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Coronado 18 Ağustos 1992 tarihinde Londrina şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Caique Coronado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Coronado Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Victrix yapmaktadır. İgor Coronado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Coronado'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Coronado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igor_coronado/

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İgor Coronado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Coronado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgor Coronado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Coronado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

10 Kasım 2012 yılında Floriana

12 Ağustos 2015 yılında Trapani

30 Haziran 2016 yılında Floriana

1 Temmuz 2016 yılında Trapani

11 Temmuz 2017 yılında Palermo

16 Temmuz 2018 yılında Sharjah FC

7 Temmuz 2021 yılında Al-Ittihad Club

İgor Coronado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Coronado şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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