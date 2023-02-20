Marcelo Grohe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Grohe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Grohe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Grohe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Grohe 13 Ocak 1987 tarihinde Campo Bom şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Grohe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory FA yapmaktadır. Marcelo Grohe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 2 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Marcelo Grohe'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Grohe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcelogrohe1oficial/

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Marcelo Grohe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Grohe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Grohe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Grohe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Grêmio

2 Ocak 2019 yılında Al-Ittihad Club

Marcelo Grohe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Grohe şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Marcelo Grohe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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