Romarinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romarinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romarinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romarinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romarinho 12 Aralık 1990 tarihinde Palestina şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Romário Ricardo da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romarinho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIA Football yapmaktadır. Romarinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 9 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Romarinho'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Romarinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/romarinhooficial31/

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Romarinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romarinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Romarinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romarinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında São Bernardo-SP

1 Mayıs 2011 yılında Desp. Brasil

1 Ağustos 2011 yılında Bragantino

1 Mayıs 2012 yılında Corinthians

8 Eylül 2014 yılında El-Jaish

27 Ağustos 2017 yılında Al-Jazira

9 Ağustos 2018 yılında Al-Ittihad Club

Romarinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romarinho şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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