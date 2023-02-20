Romarinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romarinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Romarinho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Romarinho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Romarinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romarinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Romarinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romarinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romarinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romarinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romarinho 12 Aralık 1990 tarihinde Palestina şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Romário Ricardo da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romarinho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIA Football yapmaktadır. Romarinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 9 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Romarinho'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Romarinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/romarinhooficial31/

Romarinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romarinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Romarinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romarinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında São Bernardo-SP

1 Mayıs 2011 yılında Desp. Brasil

1 Ağustos 2011 yılında Bragantino

1 Mayıs 2012 yılında Corinthians

8 Eylül 2014 yılında El-Jaish

27 Ağustos 2017 yılında Al-Jazira

9 Ağustos 2018 yılında Al-Ittihad Club

Romarinho kimdir

Romarinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romarinho şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Romarinho nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Aschraf El Mahdioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aschraf El Mahdioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aschraf El Mahdioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aschraf El Mahdioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Almaguer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Almaguer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Almaguer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Almaguer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulrahmen Al Mughais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahmen Al Mughais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulrahmen Al Mughais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahmen Al Mughais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!