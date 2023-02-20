Abdullah Al Jadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Jadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Jadani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Jadani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Jadani 6 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبد الله الجدعاني şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Jadani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT LAND AGENCY yapmaktadır. Abdullah Al Jadani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 28 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Jadani'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 28 Eylül 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Jadani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Jadani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 725 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdullah Al Jadani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Jadani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2013 yılında Al-Raed

30 Haziran 2014 yılında Al-Ahli SFC

3 Temmuz 2014 yılında Najran SC

1 Temmuz 2017 yılında Ohod Al-Medina

25 Temmuz 2017 yılında Al-Wehda FC

10 Eylül 2020 yılında Al-Hilal SFC

28 Ağustos 2022 yılında Al-Ittihad Club

Abdullah Al Jadani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Jadani şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.