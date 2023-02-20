Abdulaziz Al Aryani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Aryani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Al Aryani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Al Aryani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Al Aryani 13 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالعزيز العرياني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Al Aryani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulaziz Al Aryani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Al Aryani'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Al Aryani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abdulazizar26/

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Abdulaziz Al Aryani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Al Aryani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulaziz Al Aryani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Al Aryani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Ittihad Club

29 Eylül 2020 yılında Damac FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Ittihad Club

30 Haziran 2022 yılında Al-Ittihad Club

Abdulaziz Al Aryani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Al Aryani şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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