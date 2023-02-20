Ahmed Bamsaud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Bamsaud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Bamsaud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Bamsaud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Bamsaud 22 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da أحمد بامسعود şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Bamsaud Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blue Line yapmaktadır. Ahmed Bamsaud, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Bamsaud'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Bamsaud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Bamsaud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Bamsaud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Bamsaud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2017 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2018 yılında Al-Hilal SFC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Fayha

30 Ağustos 2022 yılında Al-Ittihad Club

Ahmed Bamsaud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Bamsaud şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Bamsaud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 3 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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