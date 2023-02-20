Awad Al Nashri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Awad Al Nashri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Awad Al Nashri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Awad Al Nashri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Awad Al Nashri 15 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Awad Haidar Al-Nashri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Awad Al Nashri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Awad Al Nashri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına - tarihinde katılmıştır. Awad Al Nashri'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Awad Al Nashri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Awad Al Nashri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Awad Al Nashri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Awad Al Nashri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Awad Al Nashri şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Awad Al Nashri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan U23 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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