Haroune Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haroune Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Haroune Camara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Haroune Camara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Haroune Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haroune Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Haroune Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haroune Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haroune Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haroune Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haroune Camara 1 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Suudi Arabistan,Gine uyrukludur.Gerçek adı da هارون كمارا şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haroune Camara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BFM yapmaktadır. Haroune Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 16 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Haroune Camara'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Haroune Camara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/haroon_camara9/

Haroune Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haroune Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Haroune Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haroune Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2018 yılında Al-Qadsiah FC

16 Temmuz 2019 yılında Al-Ittihad Club

Haroune Camara kimdir

Haroune Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haroune Camara şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Haroune Camara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 9 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Haroune Camara nereli

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