Abdulaziz Al Bishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Bishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Al Bishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Al Bishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Al Bishi 11 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالعزيز البيشي / Abdulaziz Ali Al-Bishi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Al Bishi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulaziz Al Bishi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 25 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Al Bishi'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Al Bishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Al Bishi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Al Bishi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Al Bishi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Shabab

11 Eylül 2017 yılında Taawon

30 Haziran 2018 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2018 yılında Al-Faisaly FC

25 Ocak 2019 yılında Al-Ittihad Club

Abdulaziz Al Bishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Al Bishi şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Abdulaziz Al Bishi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 20 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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