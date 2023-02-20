Ahmed Hegazy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hegazy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Hegazy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Hegazy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Hegazy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hegazy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Hegazy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hegazy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Hegazy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Hegazy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Hegazy 25 Ocak 1991 tarihinde Ismailia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد حجازي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Hegazy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Ahmed Hegazy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Hegazy'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Hegazy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Hegazi

http://www.facebook.com/ahmedhegazy

Ahmed Hegazy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Hegazy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ahmed Hegazy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Hegazy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2009 yılında Ismaily

1 Temmuz 2012 yılında Fiorentina

2 Şubat 2015 yılında Perugia

30 Haziran 2015 yılında Fiorentina

31 Ağustos 2015 yılında El Ahly

17 Temmuz 2017 yılında West Brom

31 Aralık 2017 yılında El Ahly

1 Ocak 2018 yılında West Brom

25 Ekim 2020 yılında Al-Ittihad Club

30 Haziran 2021 yılında West Brom

1 Temmuz 2021 yılında Al-Ittihad Club

Ahmed Hegazy kimdir

Ahmed Hegazy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Hegazy şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ismaily SC

Ahmed Hegazy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 78 maçta 2 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Ahmed Hegazy nereli

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