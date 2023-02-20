Mohammed Al Saiari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Saiari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Al Saiari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammed Al Saiari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohammed Al Saiari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Saiari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Al Saiari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Saiari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Saiari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Saiari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Saiari 2 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد عيضه الصيعري şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Saiari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Saiari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Saiari'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Saiari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Saiari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohammed Al Saiari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Saiari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2015 yılında Hajer

1 Temmuz 2016 yılında Ettifaq FC

7 Ocak 2017 yılında Taawon

30 Haziran 2017 yılında Ettifaq FC

30 Haziran 2018 yılında Al-Hazem

30 Haziran 2019 yılında Ettifaq FC

20 Temmuz 2019 yılında Al-Wehda FC

31 Ocak 2020 yılında Al-Faisaly FC

30 Haziran 2020 yılında Al-Wehda FC

1 Temmuz 2020 yılında Al-Faisaly FC

24 Ağustos 2022 yılında Al-Ittihad Club

Mohammed Al Saiari kimdir

Mohammed Al Saiari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Saiari şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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Mohammed Al Saiari nereli

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