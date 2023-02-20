Abderrazak Hamdallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrazak Hamdallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrazak Hamdallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrazak Hamdallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrazak Hamdallah 17 Aralık 1990 tarihinde Safi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عبد الرزاق حمد الله şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrazak Hamdallah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Urban Sports Capital yapmaktadır. Abderrazak Hamdallah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abderrazak Hamdallah'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abderrazak Hamdallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrazak Hamdallah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abderrazak Hamdallah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrazak Hamdallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında OC Safi

25 Mart 2013 yılında Aalesund

28 Şubat 2014 yılında GZ R&F

24 Temmuz 2015 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2017 yılında Al-Rayyan SC

23 Ağustos 2018 yılında Al-Nassr FC

1 Ocak 2022 yılında Al-Ittihad Club

Abderrazak Hamdallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrazak Hamdallah şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Abderrazak Hamdallah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 9 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 6 gol atmıştır.

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