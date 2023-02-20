Sultan Al Sulayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Al Sulayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Al Sulayi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Al Sulayi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Al Sulayi 11 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Al Sulayi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sultan Al Sulayi'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sultan Al Sulayi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Al Sulayi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Al Sulayi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Al Sulayi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Ittihad Club

Sultan Al Sulayi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Al Sulayi şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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