Marwan Al Sahafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Al Sahafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwan Al Sahafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwan Al Sahafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwan Al Sahafi 17 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Marwan bin Saeed bin Masoud Al-Sahafi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwan Al Sahafi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marwan Al Sahafi'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marwan Al Sahafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwan Al Sahafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marwan Al Sahafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwan Al Sahafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Ittihad Club

Marwan Al Sahafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwan Al Sahafi şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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