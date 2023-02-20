Abdulkareem Maghrabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulkareem Maghrabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulkareem Maghrabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulkareem Maghrabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulkareem Maghrabi 7 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulkareem Ali Maghrabi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulkareem Maghrabi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulkareem Maghrabi'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulkareem Maghrabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulkareem Maghrabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2022 yılında Al-Ittihad Club
Abdulkareem Maghrabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulkareem Maghrabi şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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