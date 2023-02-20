Omar Hawsawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Hawsawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Hawsawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Hawsawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Hawsawi 27 Eylül 1985 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عمر هوساوي şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Hawsawi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Hawsawi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 14 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Omar Hawsawi'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Hawsawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Hawsawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Omar Hawsawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Hawsawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2011 yılında Al-Nassr FC

1 Şubat 2012 yılında Al-Qadsiah FC

30 Haziran 2012 yılında Al-Nassr FC

14 Ekim 2020 yılında Al-Ittihad Club

Omar Hawsawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Hawsawi şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Omar Hawsawi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.