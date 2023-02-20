Helder Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helder Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helder Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Helder Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Helder Costa 12 Ocak 1994 tarihinde Luanda şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Angola,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Hélder Wander Sousa Azevedo Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Helder Costa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Helder Costa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 7 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Helder Costa'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Helder Costa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/heldercosta_

http://www.instagram.com/heldercosta10/

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http://www.facebook.com/HelderAzevedoCosta/

Helder Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Helder Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Helder Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Helder Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2009 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2011 yılında Benfica U19

1 Ocak 2013 yılında Benfica B

19 Ocak 2015 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2015 yılında Benfica B

1 Temmuz 2015 yılında Benfica

10 Temmuz 2015 yılında Monaco

30 Haziran 2016 yılında Benfica

29 Temmuz 2016 yılında Wolverhampton

29 Ocak 2017 yılında Benfica

30 Ocak 2017 yılında Wolverhampton

3 Temmuz 2019 yılında Leeds

30 Haziran 2020 yılında Wolverhampton

1 Temmuz 2020 yılında Leeds

31 Ağustos 2021 yılında Valencia

30 Haziran 2022 yılında Leeds

7 Ağustos 2022 yılında Al-Ittihad Club

30 Haziran 2023 yılında Leeds

Helder Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Helder Costa şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Helder Costa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portekiz takımında 23 numaralı formasıyla 14 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 11 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 4 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz Olimpiyat takımında 19 numaralı formasıyla 28 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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