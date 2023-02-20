Nour El Din El Bahar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nour El Din El Bahar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nour El Din El Bahar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nour El Din El Bahar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nour El Din El Bahar 19 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da نورالدين البحار şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nour El Din El Bahar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nour El Din El Bahar'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nour El Din El Bahar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nour El Din El Bahar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nour El Din El Bahar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nour El Din El Bahar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Ittihad Club

Nour El Din El Bahar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nour El Din El Bahar şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.