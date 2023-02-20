Tarek Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Hamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Hamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Hamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Hamed 24 Ekim 1988 tarihinde Mansoura şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da طارق حامد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Hamed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Tarek Hamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tarek Hamed'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tarek Hamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Hamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tarek Hamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Hamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Smouha

8 Eylül 2014 yılında Zamalek

24 Temmuz 2022 yılında Al-Ittihad Club

Tarek Hamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Hamed şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Tarek Hamed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 8 numaralı formasıyla 7 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 0 gol atmıştır.

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