Tarek Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Hamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tarek Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tarek Hamed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tarek Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Hamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tarek Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Hamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Hamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Hamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Hamed 24 Ekim 1988 tarihinde Mansoura şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da طارق حامد şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Hamed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Tarek Hamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tarek Hamed'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tarek Hamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Hamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tarek Hamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Hamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Smouha

8 Eylül 2014 yılında Zamalek

24 Temmuz 2022 yılında Al-Ittihad Club

Tarek Hamed kimdir

Tarek Hamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Hamed şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Tarek Hamed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 8 numaralı formasıyla 7 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tarek Hamed nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Abdulmalik Al Oyayari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmalik Al Oyayari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulmalik Al Oyayari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmalik Al Oyayari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrew Carleton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Carleton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrew Carleton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Carleton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saad Al Nasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Al Nasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saad Al Nasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Al Nasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azriel Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azriel Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azriel Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azriel Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!