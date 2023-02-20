Al Mutasim Sediq Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Al Mutasim Sediq Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Al Mutasim Sediq Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Al Mutasim Sediq Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Al Mutasim Sediq Hassan 30 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Al Mutasim Sediq Hassan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Al Mutasim Sediq Hassan'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Al Mutasim Sediq Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Al Mutasim Sediq Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Al Mutasim Sediq Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Al Mutasim Sediq Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Ittihad Club

Al Mutasim Sediq Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Al Mutasim Sediq Hassan şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.