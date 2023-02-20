Osama Al Mermesh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Al Mermesh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osama Al Mermesh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osama Al Mermesh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osama Al Mermesh 6 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Osama bin Mubarak bin Hajaj Al-Mermesh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osama Al Mermesh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Osama Al Mermesh'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osama Al Mermesh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osama Al Mermesh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osama Al Mermesh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osama Al Mermesh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Ittihad Club

Osama Al Mermesh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osama Al Mermesh şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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