Muhannad Shanqeeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhannad Shanqeeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhannad Shanqeeti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muhannad Shanqeeti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muhannad Shanqeeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhannad Shanqeeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhannad Shanqeeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhannad Shanqeeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhannad Shanqeeti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhannad Shanqeeti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhannad Shanqeeti 12 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da مهند مصطفى الشنقيطي / Muhannad Mustafa Shanqeeti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhannad Shanqeeti Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhannad Shanqeeti, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Muhannad Shanqeeti'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhannad Shanqeeti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhannad Shanqeeti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhannad Shanqeeti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhannad Shanqeeti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Kasım 2018 yılında Al-Ittihad U23

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ittihad Club

Muhannad Shanqeeti kimdir

Muhannad Shanqeeti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhannad Shanqeeti şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Muhannad Shanqeeti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 2 numaralı formasıyla 1 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Muhannad Shanqeeti nereli

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