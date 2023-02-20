Ahmed Sharahili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Sharahili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Sharahili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Sharahili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Sharahili 8 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da احمد شراحيلي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Sharahili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Ahmed Sharahili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Sharahili'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Sharahili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Sharahili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Sharahili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Sharahili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2017 yılında Al-Fateh

30 Haziran 2018 yılında Al-Hilal SFC

8 Temmuz 2019 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2022 yılında Al-Ittihad Club

Ahmed Sharahili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Sharahili şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Sharahili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 17 numaralı formasıyla 14 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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