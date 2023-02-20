Abdulrahman Al Oboud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Oboud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Al Oboud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Al Oboud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Al Oboud 10 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالرحمن علي العبود şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Al Oboud Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulrahman Al Oboud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Al Oboud'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Al Oboud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Al Oboud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Al Oboud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Al Oboud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2016 yılında Al-Orobah FC

25 Ocak 2017 yılında Ettifaq FC

4 Temmuz 2019 yılında Al-Ittihad Club

Abdulrahman Al Oboud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Al Oboud şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Abdulrahman Al Oboud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 20 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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