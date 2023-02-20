Bruno Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Henrique 21 Ekim 1989 tarihinde Apucarana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Henrique Corsini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Henrique Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Bruno Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 12 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Bruno Henrique'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Henrique Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Brunohenrique

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http://www.instagram.com/brunohenrique27oficial/

Bruno Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Londrina-PR

1 Temmuz 2013 yılında Portuguesa

31 Aralık 2013 yılında Londrina-PR

1 Şubat 2014 yılında Corinthians

29 Ağustos 2016 yılında Palermo

21 Haziran 2017 yılında Palmeiras

12 Ekim 2020 yılında Al-Ittihad Club

Bruno Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Henrique şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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