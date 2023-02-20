Hamdan Al Shammrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdan Al Shammrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamdan Al Shammrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamdan Al Shammrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamdan Al Shammrani 14 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حمدان الشمراني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamdan Al Shammrani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamdan Al Shammrani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hamdan Al Shammrani'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamdan Al Shammrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamdan Al Shammrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hamdan Al Shammrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamdan Al Shammrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Ahli U23

11 Temmuz 2018 yılında Al-Faisaly FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ittihad Club

Hamdan Al Shammrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamdan Al Shammrani şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Hamdan Al Shammrani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 12 numaralı formasıyla 31 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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