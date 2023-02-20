Suwailem Al Manhali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suwailem Al Manhali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Suwailem Al Manhali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Suwailem Al Manhali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Suwailem Al Manhali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suwailem Al Manhali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Suwailem Al Manhali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suwailem Al Manhali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suwailem Al Manhali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suwailem Al Manhali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suwailem Al Manhali 17 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur.  Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Suwailem bin Abdullah bin Awadh Salmeen Al-Manhali şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suwailem Al Manhali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Yard yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Suwailem Al Manhali'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Suwailem Al Manhali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suwailem Al Manhali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Suwailem Al Manhali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suwailem Al Manhali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Ittihad Club

Suwailem Al Manhali kimdir

Suwailem Al Manhali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suwailem Al Manhali şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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Suwailem Al Manhali nereli

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