Saad Yaslam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Yaslam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Yaslam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Yaslam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Yaslam 27 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Saad Yaslam Balobaid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Yaslam Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saad Yaslam, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına - tarihinde katılmıştır. Saad Yaslam'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saad Yaslam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Yaslam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saad Yaslam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Yaslam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Yaslam şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Saad Yaslam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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