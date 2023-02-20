Abdullah Radif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Radif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Radif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Radif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Radif 21 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdullah bin Hadi bin Jaber Radif/ عبدالله رديف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Radif Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Radif, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Radif'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Radif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Radif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Radif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Radif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Hilal SFC

31 Ağustos 2022 yılında Taawon

30 Haziran 2023 yılında Al-Hilal SFC

Abdullah Radif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Radif şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Abdullah Radif Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 15 numaralı formasıyla 1 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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