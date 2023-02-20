Abdulrahmen Al Mughais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahmen Al Mughais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahmen Al Mughais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulrahmen Al Mughais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulrahmen Al Mughais 29 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulrahmen Al Mughais Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulrahmen Al Mughais'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulrahmen Al Mughais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulrahmen Al Mughais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulrahmen Al Mughais şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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