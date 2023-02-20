Hasan Kadesh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Kadesh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Kadesh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Kadesh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Kadesh 1 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حسن كادش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Kadesh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Kadesh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 21 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hasan Kadesh'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hasan Kadesh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Kadesh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hasan Kadesh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Kadesh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ettifaq FC

4 Temmuz 2017 yılında Al-Hilal SFC

21 Ocak 2020 yılında Taawon

Hasan Kadesh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Kadesh şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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