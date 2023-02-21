Aleksandar Trajkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Trajkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Trajkovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Trajkovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Trajkovski 5 Eylül 1992 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Александар Траjковски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Trajkovski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Aleksandar Trajkovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Trajkovski'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Trajkovski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alextrajkovski8/

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Aleksandar Trajkovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Trajkovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandar Trajkovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Trajkovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2011 yılında Zulte Waregem

30 Ağustos 2013 yılında KV Mechelen

30 Haziran 2014 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2015 yılında Palermo

7 Ağustos 2019 yılında Mallorca

31 Ağustos 2021 yılında Aalborg BK

30 Ocak 2022 yılında Mallorca

31 Ocak 2022 yılında Al-Fayha

Aleksandar Trajkovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Trajkovski şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Trajkovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 81 maçta 21 gol atmıştır.

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