Aleksandar Trajkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Trajkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Trajkovski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Trajkovski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Aleksandar Trajkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Trajkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Trajkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Trajkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Trajkovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Trajkovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Trajkovski 5 Eylül 1992 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Александар Траjковски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Trajkovski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Aleksandar Trajkovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Trajkovski'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Trajkovski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alextrajkovski8/

Aleksandar Trajkovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Trajkovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandar Trajkovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Trajkovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2011 yılında Zulte Waregem

30 Ağustos 2013 yılında KV Mechelen

30 Haziran 2014 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2015 yılında Palermo

7 Ağustos 2019 yılında Mallorca

31 Ağustos 2021 yılında Aalborg BK

30 Ocak 2022 yılında Mallorca

31 Ocak 2022 yılında Al-Fayha

Aleksandar Trajkovski kimdir

Aleksandar Trajkovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Trajkovski şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Trajkovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 81 maçta 21 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksandar Trajkovski nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Artem Karpukas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Karpukas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Karpukas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Karpukas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmad Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmad Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantin Maradishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Maradishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantin Maradishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Maradishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Silviu Lung Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silviu Lung Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Silviu Lung Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silviu Lung Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!