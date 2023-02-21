Bander Al Mutairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bander Al Mutairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bander Al Mutairi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bander Al Mutairi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bander Al Mutairi 14 Mart 1990 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da بندر ناصر المطيري / Bandar Nasser Al- Mutairi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bander Al Mutairi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diab Bandr Agency yapmaktadır. Bander Al Mutairi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 6 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Bander Al Mutairi'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bander Al Mutairi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bander Al Mutairi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bander Al Mutairi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bander Al Mutairi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2019 yılında Al-Fayha

Bander Al Mutairi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bander Al Mutairi şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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