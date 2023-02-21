Abdulrahman Al Safari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Safari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Al Safari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Al Safari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Al Safari 1 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالرحمن السفري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Al Safari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulrahman Al Safari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Al Safari'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Al Safari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Al Safari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Al Safari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Al Safari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Al-Ahli U23

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Haziran 2016 yılında Al-Ittihad U23

1 Temmuz 2017 yılında Al-Watani

6 Temmuz 2018 yılında Jeddah FC

10 Temmuz 2019 yılında Damac FC

31 Ocak 2020 yılında Al-Qadsiah FC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Fayha

Abdulrahman Al Safari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Al Safari şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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