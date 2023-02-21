Anthony Nwakaeme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Nwakaeme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Nwakaeme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Nwakaeme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Nwakaeme 21 Mart 1989 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Nnaduzor Nwakaeme şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Nwakaeme Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DW Sports Management yapmaktadır. Anthony Nwakaeme, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Nwakaeme'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anthony Nwakaeme Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tonynwakaeme/

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Anthony Nwakaeme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Nwakaeme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anthony Nwakaeme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Nwakaeme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında U Cluj

1 Ağustos 2010 yılında Arieșul Turda

31 Aralık 2010 yılında U Cluj

1 Temmuz 2012 yılında Petrolul

27 Şubat 2013 yılında U Cluj

1 Temmuz 2013 yılında Hapoel Raanana

1 Temmuz 2015 yılında H. Beer Sheva

20 Ağustos 2018 yılında Trabzonspor

25 Ağustos 2022 yılında Al-Fayha

Anthony Nwakaeme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Nwakaeme şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Anthony Nwakaeme Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya takımında 22 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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