Mohammed Abusabaan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Abusabaan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Abusabaan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Abusabaan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Abusabaan 20 Ocak 1990 tarihinde Al-Hasa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد ابو سبعان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Abusabaan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Indri Caca yapmaktadır. Mohammed Abusabaan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Abusabaan'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Abusabaan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Abusabaan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Abusabaan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Abusabaan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2016 yılında Al-Fateh

30 Ocak 2017 yılında Taawon

30 Haziran 2017 yılında Al-Fateh

20 Temmuz 2017 yılında Al-Faisaly FC

19 Temmuz 2019 yılında Damac FC

25 Ocak 2020 yılında Taawon

30 Ocak 2022 yılında Al-Fayha

Mohammed Abusabaan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Abusabaan şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Mohammed Abusabaan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 29 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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